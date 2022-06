Energieversorgung : Kubicki will Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für fünf Jahre

Kubicki will Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für fünf Jahre

Berlin Angesichts von Krisen, „die biblische Ausmaße annehmen können“, müsse die Laufzeit der Atommeiler verlängert werden, findet Wolfgang Kubicki. Mit deutlichen Worten kritisiert der FDP-Vize den grünen Koalitionspartner.

„Es ist dringend an der Zeit, den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für mindestens fünf Jahre zu gewährleisten“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Zudem sollten wir schnellstmöglich die heimischen Ressourcen an Öl und Gas nutzen, statt dies teuer im Ausland einzukaufen.“