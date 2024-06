Staatsangehörigkeitsrecht Kürzere Einbürgerungsfrist: „Lippenbekenntnis“ reicht nicht

Mit Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetz hat die Ampel-Koalition eines ihrer zentralen Vorhaben in der Migrationspolitik verwirklicht. Die seit Donnerstag geltenden neuen Regeln sehen kürzere Fristen vor und erlauben den Doppelpass ab sofort für alle. Um eine bundesweit einheitliche Umsetzung zu ermöglichen, hat das Bundesinnenministerium nach eigenen Angaben wenige Tage vor dem Starttermin der neuen Regeln für die Einbürgerung an diesem Donnerstag vorläufige Anwendungshinweise dazu an die Länder geschickt.