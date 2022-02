Ex-Generalinspekteur Harald Kujat über Widerstand der Ukrainer und Gefahren für Putin : „Dann haben wir den ganz großen Krieg“

Der ehemalige Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Ex-Generalinspekteur Harald Kujat, traut Russlands Machthaber Wladimir Putin auch einen Atomwaffenbefehl zu Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Interview Der ehemalige Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Ex-Generalinspekteur Harald Kujat, über die Gefahr einer militärischen Eskalation an der Nato-Ostflanke, einen Guerilla-Krieg der Ukrainer gegen Russland und einen möglichen Atomwaffenbefehl von Wladimir Putin

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Herr Kujat, will Wladimir Putin die ganze Ukraine oder begnügt er sich mit den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk?

Kujat Ich war der Meinung, die russischen Streitkräfte würden lediglich die beiden Volksrepubliken besetzen und deren Gebiete auf die ehemaligen Verwaltungsbezirke Luhansk und Donezk ausdehnen. Der Überfall auf die gesamte Ukraine ist für Putin ein Risiko. Ich hatte Zweifel, ob er diesen großen Fehler begehen würde. Wir sehen jetzt aber eine großangelegte Invasion, deren Ziel auch die Absetzung der gewählten Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist. Die russischen Streitkräfte sind hochmodern ausgerüstet und demonstrieren, wie ein Krieg im 21. Jahrhundert geführt wird. Zunächst werden die ukrainischen Luftstreitkräfte, die Luftverteidigung und Kommandozentralen mit weitreichenden Waffensystemen ausgeschaltet. Luftlandeeinheiten sichern Flugplätze für die eigenen Luftstreitkräfte und besetzen strategische Schlüsselpositionen. Dann greifen Kampfhubschrauber und schließlich die Landstreitkräfte mit gepanzerten Verbänden in die Kampfhandlungen ein. Auf diese Weise wird das Risiko für den Vormarsch russischer Bodentruppen so gering wie möglich gehalten.

Mit welchem Widerstand muss Putin rechnen?

Kujat Wladimir Putin muss sich auf einen Krieg nach dem Krieg einstellen. Das war für mich auch der Grund, weshalb ich Zweifel hatte, dass er diese Option wählt. Am Beispiel der Sowjetunion in Afghanistan kann Putin doch sehen, wie lang, verlustreich und letztlich erfolglos ein Guerillakrieg ist. Auch in der Ukraine könnte ihm so etwas drohen, wenn etwa die USA den Widerstand der Ukrainer mit Waffen unterstützen, so, wie sie die Mudschaheddin seinerzeit mit Flugabwehrwaffen und anderen modernen Waffen ausgerüstet haben. Die großen Verluste, die die Sowjets in Afghanistan hatten, sind in Russland bis heute präsent. Es besteht also auch die Möglichkeit, dass die Stimmung im Land kippen und sich auch gegen den Präsidenten richten könnte. Putin hat ja selbst gesagt: Russland und die Ukraine seien zwei Staaten, aber ein Volk. Das heißt, er führt einen Bruderkrieg, der Zuhause nicht gut ankommt. Die ersten Proteste haben bereits stattgefunden, sie werden sich über die Zeit noch verstärken.H

elfen Waffenlieferungen jetzt noch?

Kujat Waffenlieferungen vor der russischen Invasion hätten Putin nicht abgeschreckt, sondern zu einer Verlängerung des Widerstands und damit zu einem höheren Blutzoll der ukrainischen Streitkräfte geführt. Wenn Deutschland jetzt, in dieser Lage, weiteres Material an die Ukraine liefern will, ist das ziemlich naiv. Wenn Russland den Krieg so wie bisher weiterführt, was ich für sicher halte, kommt dieses Gerät bei den Russen an, nicht mehr bei den Ukrainern.

Was kann die Nato jetzt tun?

Kujat Die Nato muss deutlich machen, dass sie jedes Bündnismitglied gegen einen Angriff schützen wird, gerade mit Blick auf die baltischen Staaten, Polen und Rumänien. Wenn Russland die gesamte Ukraine besetzt, dann stehen sich an der Grenze zur Nato in den baltischen Staaten oder Polen russische Soldaten und Nato-Truppen direkt gegenüber. Das Risiko, dass es in einer solchen Situation zu einem menschlichen oder technischen Versagen kommt, oder dass jemand überreagiert, ist groß. Und dann haben wir den ganz großen Krieg. Allein deshalb muss die Nato dafür sorgen, dass deutlich wird: Wir werden unsere Mitgliedsstaaten verteidigen! Deswegen müsste die Schnelle Eingreiftruppe der Nato, für die die Bundeswehr Soldaten stellt, jetzt sehr schnell an die Ostflanke verlegt werden. Außerdem müssen die USA über den Atlantik Truppen und Gerät nach Deutschland und Polen bringen, um zu signalisieren: Wir sind bereit, unsere Verpflichtungen – auch zum Beistand in Europa – zu erfüllen. Etwa 7000 US-Soldaten sind bereits in Marsch gesetzt. Es müssen jedoch noch wesentlich mehr kommen.

Genügt das?

Kujat Nein, es müssen jetzt dringend Vorkehrungen getroffen werden, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Einerseits durch Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit der Nato zur Abschreckung vor einem Angriff auf das Nato-Gebiet sowie durch Regelungen, die einen versehentlichen Zusammenstoß zwischen russischen und Nato-Truppen verhindern. Zweitens muss trotz aller berechtigten Kritik an diesem maßlosen Vorgehen Russlands versucht werden, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Wir müssen verhindern, dass die Eskalation soweit voranschreitet, dass wir eine Entwicklung erreichen, die unumkehrbar ist. Das Wichtigste ist also, dass wir die Risiken, die aus der jetzt geschaffenen Situation entstehen können, unter Kontrolle bekommen.

Kann ein Szenario mit einem Atomkrieg drohen, ist das Putin zuzutrauen?

Kujat Man kann Putins Worte durchaus so verstehen, dass er bereit ist, auch Nuklearwaffen einzusetzen, falls es durch das Eingreifen des Westens zu einem großen Krieg zwischen Russland und der Nato kommt. Übrigens hat auch Präsident Biden dieses Risiko gesehen, als er den Einsatz amerikanischer Truppen in der Ukraine ausschloss.

Was bedeutet es für Deutschland?Müssen Reservisten einberufen und sollte die Wehrpflicht wieder aktiviert werden?

Kujat Wir sollte uns darum bemühen, unseren Beitrag zur Nato-Response Force so schlagkräftig wie möglich zu gestalten. Das ist das, was jetzt möglichst schnell geschehen muss. Darüber hinaus muss die Politik jetzt auch eine Bundeswehrreform in Angriff nehmen, um die sogenannte Neuausrichtung der Bundeswehr von 2011 zu revidieren und die Bundeswehr wieder zu befähigen, ihre verfassungsmäßige Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung zu erfüllen. Kleinere Korrekturen und punktuelles Flickwerk bringt uns jetzt nicht weiter. Personalumfang, Struktur, Ausrüstung und Bewaffnung müssen so verändert werden, dass wir unsere eigene Sicherheit und die unserer Verbündeten gewährleisten können. Die Politik muss sich endlich in einer fundierten sicherheitspolitischen und geostrategischen Lageanalyse den Realitäten stellen und verantwortungsbewusst die notwendigen Maßnahmen treffen.