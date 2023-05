„Klimapolitik vom ländlichen Raum aus denken“ Kurswechsel bei EU-Agrarpolitik gefordert

Einerseits habe die EU mit ihrem Klimaschutzgesetz zum Emissionshandel und den Regeln zum Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft die Ambitionen noch erhöht, andererseits seien die Menschen von den Vorschlägen, die vor allem von den Grünen in Brüssel und Berlin gemacht würden, überfordert. „Es ist leicht, in der Großstadt den Einbau von umweltfreundlichen Heizungen zu fordern. Viele Immobilienbesitzer in Großstädten sind sehr wohlhabend“, schreiben Liese und Lins. In den ländlichen Gebieten wie in der Lausitz oder im Sauerland gebe es jedoch viele Familien, die in Dörfern lebten und bei denen ein relativ altes, schlecht isoliertes Haus der einzige wirkliche Besitz sei. „Diese Immobilien sind dann teilweise nur 40.000 bis 50.000 Euro wert, und der Einbau einer Wärmepumpe mit den oft nötligen Sanierungen übersteigt komplett die finanziellen Möglichkeiten“ halten die beiden Politiker fest. Sie fordern deshalb Wirtschaftsminister Robert Habeck auf, seine Pläne für ein Verbot von fossilen und Biomasseheizungen „ersatzlos zu streichen“.