Teile eines Durchsuchungsbeschlusses bei Twitter veröffentlicht : Wer ist Wolfgang Schmidt? Scholz' Intimus hat Ärger mit dem Staatsanwalt

Staatssekretär Wolfgang Schmidt (SPD) ist seit fast 20 Jahren enger Wegbegleiter von Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Berlin Nach der Durchsuchung im Finanzministerium hat nun der engste Vertraute von Olaf Scholz Ärger mit der Justiz, weil er Gerichtsdokumente ins Internet stellte. Die Opposition lässt den Kanzlerkandidaten nun wenige Tage vor der Wahl im Finanzausschuss antanzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune

Am Abend des ersten TV-Triells platzte Wolfgang Schmidt Ende August fast vor guter Laune. Er kam direkt vom Millerntor zu den TV-Studios in Berlin-Adlershof. Dort berichtete der engste Scholz-Vertraute stolz wie Bolle vom 2:0-Sieg seines FC St. Pauli gegen den damaligen Zweitliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg. Um die 70. Minute herum stand es noch 0:0. Das Pauli-Präsidium wurde nervös. Auf der Tribüne kündigte Schmidt ein Tor an. Das fiel unmittelbar. Schmidt, das Fußball-Orakel. So wie er als Olaf-Scholz-Seher richtig gelegen hatte.

Über Jahre traktierte Schmidt Parteifreunde und Journalisten mit Lobeshymnen auf Scholz. Nach der Pleite im Ringen um den Parteivorsitz im Herbst 2019 gab dann niemand mehr einen Pfifferling auf den Hamburger Ex-Bürgermeister. Außer Schmidt. Niemand (von der Gattin abgesehen) steht Scholz seit fast 20 Jahren so nahe wie er. Schmidt ist das Mastermind, der kongeniale Zuarbeiter. Stoisch hielten beide an dem Kanzlerprojekt „Olaf 21“ fest. Nun liegen Scholz und die SPD tatsächlich seit Wochen in Umfragen beständig vorne. Das Kanzleramt scheint in Reichweite zu sein. Sollte es klappen, hätte Scholz Schmidt sehr viel zu verdanken.

Nun aber hat der Hobbykicker, der fließend Spanisch spricht, seit Juso-Zeiten mit Andrea Nahles befreundet ist und niemals sein iPad aus der Hand legt, dem Kanzlerkandidaten ein echtes Eigentor ins rote Netz gehauen. Schmidt stellte Auszüge jenes Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft Osnabrück bei Twitter ins Netz, auf dessen Grundlage vorige Woche Finanz- und Justizministerium durchsucht worden waren. Es war eine Retourkutsche.

Schmidt ärgerte sich maßlos darüber, dass die Staatsanwälte zuvor in einer Pressemitteilung aus seiner Sicht den Eindruck erweckt hätten, auch die Leitungsebene – im Zweifel also auch Scholz – sei womöglich in die mutmaßliche Vertuschung von Hinweisen auf Geldwäsche bei einer Zoll-Spezialeinheit irgendwie verwickelt - dabei wird ausschließlich gegen die Zolleinheit in Köln ermittelt. In SPD-Kreisen hält sich hartnäckig die Spekulation, die Razzien könnten politisch motiviert gewesen sein, um Scholz zu schaden. Belege dafür hat bislang niemand vorlegen können.

Nach Paragraf 353d des Strafgesetzbuches dürfen Verfahrensdokumente aber nicht vor einer Gerichtsverhandlung öffentlich gemacht werden. Darauf stehen bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück leitete prompt ein Verfahren gegen Schmidt ein, was an die Kollegen in Berlin weitergegeben worden ist. Wie Scholz ist Schmidt als Volljurist vom Fach. Er rechtfertigt sich, die Öffentlichkeit sollte sich selber ein Bild von den Fakten machen.

Das superforsche Auftreten eines beamteten Staatssekretärs als gefühlter 1. Vorsitzender des Olaf-Scholz-Fanclubs wird in Teilen der SPD und auch im Finanzministerium schon länger kritisch beäugt. „Ich weiß nicht, wann er schläft“, sagt einer, der ihn lange kennt. „Schlaf wird überschätzt“, antwortet darauf der humorvolle Bartträger. Wird sein Leitwolf Scholz in sozialen Medien kritisiert, verwandelt sich Schmidt in ein ganzes Rudel und stürzt sich auf den Angreifer. In der Cum-ex-Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank, wo Scholz Gedächtnislücken offenbarte, lieferte sich Schmidt über Wochen heftige Twitter-Duell mit dem linken Finanzexperten Fabio de Masi. Schmidt verschickt immer eigene Faktenblätter zu Cum-ex, die Scholz in ein günstiges Licht rücken.

Je näher der Wahltag rückt, umso deftiger fallen seine Tweets aus. So teilte Schmidt seinen 15.000-Followern nach dem zweiten Triell zu Klimavorwürfen des CDU-Chefs mit: „Laschet hat es nicht so richtig mit der Wahrheit.“ Oder zur Zollaffäre, als Laschet Aufsichtspflichten von Scholz nachlässig darstellte: „Langsam werde ich etwas sauer. Habe #LaschetLuegt bisher nicht benutzt.“

CDU-Hoffnung Wiebke Winter, Klimaexpertin in Laschets „Zukunftsteam“, erklärt, man könne mal hinterfragen, „wieso ein Beamter der höchsten Besoldungsstufe auf Kosten der Steuerzahler 24/7 SPD-Wahlkampf macht?“ Auch die FDP attackiert Schmidt.

Mit der Vorbereitung von G7- und G-20-Gipfeln sowie von Weltbanktreffen, wo er deutscher Vize-Gouverneur ist, ist ein Schmidt jedenfalls nicht ausgelastet. Aus dem offiziellen SPD-Wahlkampf halte er sich aber strikt heraus, heißt es. Der Kanzlerkandidat wurde am Dienstagabend im ZDF zu Schmidt befragt. „Der Staatssekretär twittert viel. Das kann ich kaum noch nachvollziehen, was er da im Einzelnen macht.“ Das kann als sanfter Rüffel gesehen werden - und als Abgrenzung, dass Schmidt den Tweet ohne Wissen des Ministers geschrieben habe. Schmidt setzt nun darauf, dass sein Alleingang juristisch als Bagatelldelikt gehandhabt wird. Der politische Schaden für Scholz ist ungleich größer.