Kriegsfolgen : Länder beraten über Entlastungsmaßnahmen in der Krise

Länder beraten über Entlastungsmaßnahmen in der Krise

Nach dem Erfolg des bundesweiten 9-Euro-Tickets soll ein Nachfolger her - nur über die Finanzierung sind sich Bund und Länder noch uneins. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin 49-Euro-Ticket, Gaspreisbremse, Wohngeld: Beim Bund-Länder-Gipfel geht es um viel Geld. Im Oktober gab es keine Einigung - heute zeigt sich mancher Landeschef optimistisch.

Die Gespräche seien in den vergangenen zwei Wochen „sehr intensiv“ vorbereitet worden, sagte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, in Berlin. Es gebe die Chance, „dass wir heute größere finanzpolitische Themen zwischen Bund und Ländern schlusseinigen können.“

Lindner: „Gute Annäherung zwischen Bund und Ländern“

Zunächst kamen am Mittag die Länderchefs und -chefinnen zusammen. Am Nachmittag sind dann Beratungen mit Scholz angesetzt. Beim vorigen Treffen Anfang Oktober waren Bund und Länder ohne Einigung auseinander gegangen.

Auch Finanzminister Christian Lindner signalisierte nun Zuversicht. „Die ersten Gespräche haben eine gute Annäherung zwischen Bund und Ländern ergeben“, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Es gehe um eine faire Lastenteilung. Wenn man weiterhin so respektvoll miteinander umgehe, könne man optimistisch für den Verlauf der Gespräche sein.

Offene Fragen beim 49-Euro-Ticket

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) deutete Kompromissbereitschaft der Länder an. Wenn es bei den Bund-Länder-Gesprächen Klarheit bei der Finanzierung etwa des öffentlichen Nahverkehrs und anderer Fragen gebe, dann sei auch das 65-Milliarden-Euro-Entlastungspaket „für uns in Ordnung“, sagte Wüst am Morgen im Deutschlandfunk.