Vor Ministerpräsidentenkonferenz : Länder dringen auf stärkeren Corona-Notfallschutz

Berlin Jeden Tag eine Viertelmillion Neuinfektionen, dazu 200 bis 300 Tote - und dennoch sollen ab 2. April die meisten Schutzregeln fallen. Wagen die Länder beim Treffen mit dem Kanzler den Corona-Aufstand?

Die Ampel-Koalition sieht sich wegen ihres Corona-Lockerungskurses heftiger Kritik aus den Ländern ausgesetzt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte vor der Bund-Länder-Runde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag: „Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten.“ Nach dem Willen von Justizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll der Bundestag dagegen einen Corona-Basisschutz beschließen, mit dem fast alle Schutzmaßnahmen abgeschafft werden (Maske in Bus und Bahn und Pflegeheimen bleibt) - und die Länder nur noch bei Ausbrüchen in Hotspots selbst mit verschärften Vorgaben wie Maskenpflichten, Tests, 2G- und 3G-Regeln reagieren sollen.