Ministerpräsidentenkonferenz Flucht und Migration: Länder fordern mehr Geld und schnellere Verfahren

Mit der angespannten Migrationslage begründen die Länder auch ihre Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung. Der Bund müsse sich hier „signifikant bewegen“, sagte Rhein nach dem Ländertreffen in Frankfurt am Main. Konkret fordern die Länder ein „atmendes System“ bei der Finanzierung, das sich an der tatsächlichen Zahl der Geflüchteten orientieren soll. Dieses System soll eine Kopfpauschale von „mindestens 10.500 Euro pro Person und Jahr“ umfassen. Daneben soll es eine flüchtlingsbezogene Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro geben sowie eine jährliche Anpassung an die Inflation. Auch soll der Bund die Unterkunftskosten vollständig übernehmen.