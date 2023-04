Länder wollen höhere Neubauquote Holz soll Klima und Wohnungsbau retten

In der Praxis hat es Holz nach wie vor schwer. Es bestünden baurechtliche Hemmnisse, so Anemon Strohmeyer, Geschäftsführerin des Verbandes der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI). „Insbesondere beim höhergeschossigen Bau.“ Planungs- und Genehmigungsprozesse müssten endlich beschleunigt werden. Darüber hinaus gebe es noch ein anderes Problem: In den vergangenen Jahren sei in immer größerem Ausmaß Holz energetisch genutzt, also verbrannt worden. „Der Sog von Holz in die Verbrennung muss gestoppt werden“, so Strohmeyer zu unserer Redaktion. Alles in allem sei das Ziel, die Holzbauquote auf 30 Prozent zu erhöhen, „richtig und auch nicht unrealistisch“.