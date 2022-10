Energiekrise : Länder wollen von Bund Klarheit bei Entlastungsmaßnahmen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Die gestiegenen Energiepreise sind ein großes Problem für Verbraucher und Unternehmen. Der Bund plant weitere Entlastungen. Daran sollen sich die Länder beteiligen - die haben Fragen und Erwartungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Dienstag in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Die Länder erwarten von Scholz und seiner Ampel-Regierung Klarheit über die geplante Gaspreisbremse und die Finanzierung diverser Entlastungsmaßnahmen. Bundespolitiker wiederum haben die Erwartung, dass die Länder die Entlastungspläne mittragen.