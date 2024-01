Lage der FDP Lindner hält jetzt alle Trümpfe in der Hand

Beim anstehenden Dreikönigstreffen muss der Oberliberale der durchaus verzagten Ampel-Partei FDP einen neuen Weg weisen, wie er sie in diesem so wichtigen Wahljahr aufstellen will. Europa wählt, dazu drei Bundesländer im Osten und es finden einige Kommunalwahlen statt, die aber für die kleine FDP weniger bedeutend sein dürften. Es braucht also eine neue liberale Strategie, die zum einen die Freidemokraten in dem Berliner Dreierbündnis erkennbarer macht, ohne nur Opposition in der Regierung zu sein. Das hat sich bisher nicht ausgezahlt. Und zum anderen hat auch die FDP als Regierungspartei die Aufgabe, das Land mit aus der Ampel-Lethargie zu befreien. Ansonsten könnte die Quittung dann spätestens 2025 bei der Bundestagswahl folgen.