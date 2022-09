Mehr Verfahren und Waffen : Lagebild Organisierte Kriminalität: Brutalität nimmt zu

Der Druck auf kriminelle Banden steigt. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Anstoß für viele Verfahren der vergangenen zwei Jahre aus dem europäischen Ausland kam. Dort war es der Polizei gelungen, Nachrichten aus einem Krypto-Messengerdienst zu entschlüsseln.

Um ausufernde Gewalt und Bandenkriege wie in Schweden oder den Niederlanden zu verhindern, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Druck auf kriminelle Clans und andere Gruppierungen der organisierten Kriminalität erhöhen. Es handele sich um „ein wachsendes Phänomen mit erheblichen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft“, sagte Faeser am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des bundesweiten Lagebildes Organisierte Kriminalität (OK).