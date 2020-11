Bundesjustizministerin : Lambrecht: Entschädigungen so lange wie Auflagen gelten

Lambrecht: Entschädigungen so lange wie Auflagen gelten

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, lächelt in die Kamera. Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin Sowohl die Auflagen als auch die staatlichen Hilfen in der Corona-Krise sind immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Die Justizministerin sieht eine enge Verknüpfung.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält staatliche Entschädigungszahlungen an die Wirtschaft für rechtlich geboten, bis die einschneidenden Corona-Auflagen aufgehoben werden. „Wir gehen alle davon aus, dass wir möglichst bald einen Impfstoff haben werden. Solange wir allerdings weitere so gravierende Einschränkungen erleben, solange muss es aus meiner Sicht auch Hilfen geben“, sagte Lambrecht der „Welt am Sonntag“. „Dies mildert die Schwere der Eingriffe ab und trägt dadurch auch zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bei.“