Verteidungsministerin : Lambrecht fordert höheren Wehretat

Berlin Die neue Verteidigungsministerin legt im Bundestag ihre Pläne vor. Die Ausrüstung der Bundeswehr soll nach dem Willen von Christine Lambrecht umfassend modernisiert werden.

Bekenntnis zu den Nato-Verbündeten in Osteuropa

Ein entschlossenes Vorgehen und null Toleranz kündigte Lambrecht gegenüber jeder Form von Extremismus in der Truppe an. „Wir werden Extremisten konsequent verfolgen und sehr schnell aus der Bundeswehr entfernen“, versprach sie.

Nato und EU müssten ganz eng beieinander stehen, zumal die Sicherheit Europas vor großen Herausforderungen stehe, sagte Lambrecht. „Die Sicherheit unserer Verbündeten ist unsere Sicherheit, auch und gerade in Mittel- und Osteuropa“, betonte sie. „Der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstößt gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders.“ Moskau müsse das Völkerrecht achten.

CDU und AfD teilen die Ziele

Auch dürften Auslandsmissionen nicht auf das Militärische verengt werden, sagte Lambrecht. So sei auf politischer Ebene zu prüfen, wer in den Ländern unterstützt und ausgebildet werde und ob das mit den eigenen Zielen vereinbar sei. Von der Militärjunta in Mali - wo die Bundeswehr an zwei internationalen Einsätzen beteiligt ist - verlangte Lambrecht etwa eine Rückkehr zur Demokratie. Das westafrikanische Land müsse schnell Neuwahlen ansetzen und nicht erst in fünf Jahren. „Wenn sich in Mali nichts ändert, kann es ein einfaches „Weiter so“ dort nicht geben.“