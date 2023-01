Bundeswehr : Lambrecht: Schützenpanzer für Kiew nicht aus aktivem Bestand

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Oberstleutnant Thomas Spranger (M) vor einem Schützenpanzer Marder in der Erzgebirgskaserne in Marienberg. Foto: Robert Michael/dpa

Marienberg Wegen der Pannen beim Puma stellt Deutschland nun den älteren Schützenpanzer Marder für die Schnelle Eingreiftruppe der Nato. Verteidigungsministerin Lambrecht besucht die Truppe der Bundeswehr im Erzgebirge.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sieht die zugesagte Lieferung von 40 Schützenpanzern an die Ukraine und das geplante Ausbildungspaket auf Kurs. „Die Zusage, so wie sie gemacht ist, so wird sie auch erfolgen“, sagte die SPD-Politikerin in einer Kaserne im sächsischen Marienberg. Lambrecht machte deutlich, dass die Marder nicht aus dem aktiven Bestand der Bundeswehr stammen.