Sachsen-Anhalt : Landtagsausschuss vertagt Entscheidung zu Rundfunkbeitrag

Die Mitglieder des Medienausschusses des Landtages sitzen in der Kantine des Landtages, die wegen der Corona-Pandemie zum Sitzungssaal umfunktioniert wurde. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg Der Medienausschuss in Magdeburg hat sich auf nächste Woche vertagt. Innerhalb der nun noch laufenden Woche will die Koalition prüfen, wie sie wieder aufeinander zugehen kann.

Im Streit um den Rundfunkbeitrag ist ein vorzeitiges Aus der schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt vorerst abgewendet. Der Medienausschuss vertagte am Mittwoch eine Abstimmung über eine Beschlussempfehlung für den Landtag in Magdeburg.