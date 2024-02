Landtagswahlen im Osten Lassen sich AfD-Wähler „zurückgewinnen“?

Im Herbst werden in Brandenburg, Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. In allen drei Ost-Ländern steht die AfD in den Umfragen mit mehr oder weniger deutlichem Abstand auf Platz eins vor der jeweils zweitplatzierten CDU. Am deutlichsten fällt der Vorsprung in Thüringen aus: Dort rangiert die als erwiesen rechtsextrem eingestufte AfD mit 31 bis 36 Prozent um elf bis 16 Prozent vor der CDU. Die Christdemokraten geben sich dennoch wild entschlossen, die AfD im Herbst zu überholen.