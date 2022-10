Ukraine-Krieg : Lang erwarteter Flüchtlingsgipfel mit Faeser hat begonnen

Berlin Wegen des Krieges in der Ukraine kommen immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Das bringt viele Kommunen an ihre Grenzen. Heute wird mit Innenministerin Faeser beraten, wie der Bund helfen kann.

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen haben sich Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen in Berlin zu Beratungen über einen fairen Lastenausgleich und Möglichkeiten zur Reduzierung unerlaubter Einreisen getroffen. An dem Gespräch im Bundesinnenministerium nahmen am Dienstag die Hausherrin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Spitzenfunktionäre der kommunalen Spitzenverbände sowie mehrere Landesinnenminister teil. Vor allem Städte mit Unterbringungsproblemen hatten schon vor Wochen auf ein solches Treffen gedrungen.