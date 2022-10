Deutschland in der Krise : Schuldner warten bis zu zehn Wochen auf Beratungstermine

Deutschland in der Krise

Immer mehr Menschen nehmen die Schuldnerberatung der Caritas in Anspruch. Das hat lange Wartezeiten zur Folge. Zudem suchen sich neue Personengruppen Hilfe. Foto: dpa-tmn/Angelika Warmuth

Berlin Immer mehr Schuldner nehmen das Beratungsangebot der Caritas wahr. Auf den ersten Termin müssen sie zurzeit bis zu zehn Wochen warten. Diese Entwicklung hält bereits seit Beginn der Corona-Pandemie an. Betroffen sind zudem neue Personengruppen. Warum die Fälle komplexer werden.

Die Energie- und Inflationskrise hat überall Auswirkungen: Der Deutsche Caritasverband befürchtet, dass die bereits hohe Chancenungleicheit in Deutschland noch weiter zunehmen könne. Der Grund: Durch steigende Preise müssten viele Abstriche machen. Abzulesen sei das auch an neuen Personengruppen, die die Schuldnerberatung der Caritas in Anspruch nehmen.