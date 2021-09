Bundestagswahl : Laschet: Erste Kanzlerreise ginge nach Paris

Armin Laschet würde als erste Auslandsreise nach Paris fliegen - so wie sein SPD-Konkurrent Olaf Scholz. Foto: Francois Mori/AP/dpa

Berlin Unionskandidat Armin Laschet würde im Fall seiner Wahl zum Kanzler als erste Auslandsreise nach Paris fliegen - so wie sein SPD-Konkurrent Olaf Scholz. Im Juni hatte er das noch offen gelassen.

Unionskandidat Armin Laschet würde im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler als erste Auslandsreise nach Paris fliegen - so wie sein SPD-Konkurrent Olaf Scholz.

Er verwies im Interview der „Bild am Sonntag“ auf seinen Besuch bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am vergangenen Mittwoch - es sei bereits das neunte Treffen in den letzten gut drei Jahren gewesen. „Unsere persönlichen Bande sind eng und vertrauensvoll, wir beide wissen: Das deutsch-französische Verhältnis ist existenziell für Europa“, sagte er. „Also: Paris.“