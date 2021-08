Terrorismus : Laschet will transatlantische Initiative für Afghanistan

Berlin Der offizielle Grund für den Militäreinsatz der USA in Afghanistan war nach den Anschlägen vom 11. September die Bekämpfung des Terrorismus. Zum selben Zweck schlägt Armin Laschet eine neue Initiative vor.

„Wir müssen jetzt transatlantisch gemeinsam verhindern, dass wieder ein rechtsfreier Raum in Afghanistan passiert“, sagte Laschet am Dienstag bei einer Veranstaltung des Vereins „Atlantik-Brücke“ in Berlin. Er schlug in diesem Zusammenhang auch vor, den sogenannten Petersberger Prozess von 2001 wiederzubeleben.

Laschet sprach sich dafür aus, den Petersberger Prozess von 2001 wieder zu beleben. „Die Akteure zusammenzurufen und mal neue Ideen in die Außenpolitik hineinzutragen, ist doch gerade in dieser Zeit in Deutschland wichtig“, sagte er. Bei der Petersberger Konferenz in Königswinter bei Bonn hatten sich 2001 die ethnischen Gruppen Afghanistans auf eine Regelung für dauerhafte Regierungsstrukturen verständigt. In Berlin und Bonn fanden später weitere Afghanistan-Konferenzen statt.