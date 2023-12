Krankheitswelle Karl Lauterbach dringt auf telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt und das Lauterbach an die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) richtete, heißt es: „Ich bitte Sie, wie schon in der Vergangenheit zeitnah eine Vereinbarung über die Übertragung der Regelungen der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie zur telefonischen Feststellung von Arbeitsunfähigkeit auch auf die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung für den Bezug von Kinderkrankengeld zu treffen.“ Und weiter schreibt Lauterbach in seinem Brief, den er am Mittwoch verschickte: „Damit soll die telefonische Krankschreibung nicht nur in den Fällen Patientinnen und Patienten sowie die Arztpraxen entlasten, in denen Versicherte selbst erkrankt und arbeitsunfähig sind, sondern auch dann, wenn Kinder erkrankt sind und Eltern zur Inanspruchnahme des Kinderkrankengeldes ein ärztliches Zeugnis benötigen.“