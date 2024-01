Gesundheit Lauterbach: Ende von Honorarobergrenzen wird kommen

Vor dem Krisentreffen forderte der Sozialverband Deutschland (SoVD) Verbesserungen vor allem für ältere Patienten und Familien. „Der Ärger der Hausärztinnen und Hausärzte ist nachvollziehbar“, sagte die SoVD-Vorsitzende Michaela Engelmeier der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Leider gibt es nach wie vor eine Unterversorgung in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten und eine Überversorgung in Ballungszentren - das muss ein Ende haben.“ Nötig sei eine Ärzte-Planung für eine barrierefreie Versorgung, sagte Engelmeier, „vor allem auch für die Belange von älteren und behinderten Menschen sowie von Familien mit Kindern“.