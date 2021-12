Coronavirus : Lauterbach: Haben Impfstoffmangel für das erste Quartal 2022

Berlin Vergangene Woche hatte Karl Lauterbach angekündigt, sich einen Überblick über die vorrätigen Mengen an Corona-Impfstoffen zu verschaffen. Das Ergebnis ist für den Gesundheitsminister kein Grund zur Freude.

Für Geimpfte mit Booster-Auffrischimpfung sollen zusätzliche Tests bei Corona-Zugangsregeln vorerst weitgehend wegfallen. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstag, nachdem einige Länder bereits so vorgehen.

„Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal“, sagte der SPD-Politiker den ARD-„Tagesthemen“ am Dienstagabend. Dies habe in einer jetzt vorgenommenen Inventur viele überrascht. „Mich auch.“ Lauterbach arbeitet nach eigenen Worten bereits daran, den Mangel zu beseitigen. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann.“ Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu Unternehmen, es müsse alles EU-konform sein. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen.“ Holetschek sagte, die Länder hätten den Bund bestärkt, alle Hebel in Bewegung zu setzen.