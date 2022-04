Corona-Pandemie : Doch keine freiwillige Isolation bei Corona-Infektion - Lauterbach: „Hier habe ich einen Fehler gemacht.“

Berlin Corona-Infizierte sollten ab 1. Mai nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolation. Nach Kritik räumt Gesundheitsminister Lauterbach ein: „Hier habe ich einen Fehler gemacht.“

Lauterbach: „Symbolischer Schaden“ verheerend

Lauterbach sagte im ZDF, das wäre zur Entlastung der Gesundheitsämter auch sinnvoll gewesen. Das Signal aber, dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei „so negativ, so verheerend“, dass es an diesem Punkt eine Veränderung geben müsse. Der „symbolische Schaden“, Corona sei nicht gefährlich, sei so verheerend, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen könne.