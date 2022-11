Vorstellung der Corona-Kita-Studie : Kita-Schließungen waren unnötig

Berlin Kita-Schließungen hätte es nicht gebraucht und Vorschulkinder waren keine Treiber der Pandemie. Das sind Erkenntnisse der Corona-Kita-Studie. Welche Handlungsempfehlungen sich nun aus der Studie ableiten lassen.

Welche Rolle spielen Kitas bei der Ausbreitung des Corona-Virus?

Die Übertragungsrate in Kinderbetreuungseinrichtungen lag bei unter zehn Prozent. In Familien lag sie hingegen bei 50 Prozent. Heißt: Kinder haben sich in Kitas weniger schnell infiziert als in ihren Familien, so der Gesundheitsminister. Damit waren Kitas auch keine Treiber der Pandemie. Kinder unter sechs Jahren steckten sich laut der Studie in den vergangenen zweieinhalb Jahren zudem seltener mit dem Corona-Virus an und bei einer Infektion hatten sie meist wenige oder keine Symptome.