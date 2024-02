Gesundheit Lauterbach: Organspende-Register startet am 18. März

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warnte am Sonntag, dass nicht noch mehr wertvolle Zeit verstreichen dürfe. Zugleich kritisierte er, dass kaum ein Pass- oder Bürgeramt in der Lage sei, dem „rechtlichen Auftrag der Informationspflicht nachzukommen“. Ebenso fehlten die digitalen Anschlüsse zum Register. „Der Streit ums Geld überlagert alles. Die Regierungschefs der Länder sind aufgefordert, jetzt einen verbindlichen Deutschlandfahrplan für die Anbindung des Online-Organspenderegisters in den Städten und Gemeinden festzulegen“, sagte Brysch der dpa.