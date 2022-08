Gesundheitsminister infiziert : Lauterbach positiv auf Corona getestet

Berlin Der Gesundheitsminister hat nur leichte Symptome, teilte das Ministerium mit. Lauterbach appellierte an die Menschen, sich ausreichend impfen zu lassen. Doch viele Menschen sind verunsichert, ob sie sich ein viertes Mal impfen lassen sollen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich positiv auf das Coronavirus getestet. Dem Minister gehe es gut, er habe nur leichte Symptome und nehme seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation war, teilte sein Ministerium in der Nacht zum Freitag in Berlin mit.

Auch die Hausärzte appellieren an die Menschen, sich impfen zu lassen – und fordern von Lauterbach eine wirksame Impfkampagne. „Ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion aktuell ein wenig übersehen wird, ist, dass Millionen von Menschen noch die erste beziehungsweise die dritte Impfung fehlt“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion.

Doch bei vielen Menschen herrscht Unsicherheit, ob sie sich ein viertes Mal impfen lassen sollen. Zudem haben oftmals Patienten unter 70 Jahren, die eine vierte Impfung wünschen, die Erfahrung gemacht, dass Ärzte den Piks ablehnen mit Verweis auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Dazu Weigeldt: „Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt den Rahmen vor, an dem sich die Hausärzte orientieren. Die Stiko-Empfehlung sagt, dass die vierte Impfung aktuell für ältere und hochgefährdete empfohlen wird.“ Der Fokus sollte daher jetzt auf den Gefährdeten liegen, gerade auch weil sich bisher deutlich zu wenige von ihnen zu einer vierten Impfung entschlossen hätten, so Weigeldt. Aber: Während die Stiko die vierte Impfung ab 70 empfiehlt, hat die Europäische Union die Empfehlung auf alle ab 60 ausgeweitet. „Die Impfung ist am Ende des Tages eine Entscheidung zwischen Patient und Arzt“, sagte Weigeldt. „Ein jüngerer Patient mit Vorerkrankungen kann gefährdeter sein als ein 70-Jähriger, der topfit ist.