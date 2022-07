Gesundheitsminister stellt sich : Lauterbach: „Ein falscher Atemzug und das Leben ist kaputt“

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, stellt sich in einem Live-Video den Fragen der Bürger und Bürgerinnen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Berlin Die aktuelle Corona-Politik sorgt in der Bevölkerung für viele Fragen: Sollen sich nun alle ein viertes Mal impfen lassen? Werden die Schulen wieder geschlossen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stand in einem Live-Video Rede und Antwort.

Sommerwelle, Impfungen und Maskenpflicht sind einige der Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen. Die aktuelle Corona-Politik sorgt in der Bevölkerung zunehmend für Unsicherheit. Doch auch Fragen zum Pflegenotstand oder der Gesundheit von Frauen treiben die Menschen um. Wer sollte diese besser beantworten können, als der Bundesgesundheitsminister persönlich? Karl Lauterbach (SPD) stellte sich am Freitag in einem Live-Video der ARD den Fragen der Bürger und Bürgerinnen.

Doch zunächst galt es erst einmal aufzuklären, was es nun mit Lauterbachs Empfehlung für die vierte Impfung auf sich hat: Sollen sich nun alle ein zweites Mal boostern lassen? Nein. Aber in Erwägung sollte es Lauterbach zufolge schon gezogen werden. Personen unter 60 Jahren, die viele Kontakte haben oder sich nicht infizieren wollen, sollten die Möglichkeit haben, eine vierte Impfung mit ihrem Hausarzt besprechen zu können.

Das führt jedoch zur nächsten Frage: Womit soll man sich impfen lassen? Kommen die angepassten Impfstoffe noch? Ja und zwar im September. Der Vorteil: „Man senkt damit deutlich das Risiko, dass man sich überhaupt infiziert“, erklärte Lauterbach. Die neuen Impfstoffe spielen auch eine große Rolle im Corona-Plan für Herbst und Winter, an dem schon seit Monaten intensiv gearbeitet werde. Dafür habe der Gesundheitsminister sogar auf seinen Urlaub verzichtet. Neben einer Impf- und Medikamentenkampagne werde eine Teststrategie und ein Konzept für Kinder vorbereitet.

Auch im Hinblick auf Long-Covid betonte Lauterbach die Relevanz der Impfungen. In einer Kampagne soll über das Risiko für jüngere und mittlere Altersgruppen aufgeklärt werden. „Man kann sich über einen falschen Atemzug sein Leben kaputt machen“, verdeutlichte der Gesundheitsminister. Daneben soll auch ein Angebot von Long-Covid-Ambulanzen geschaffen werden.

Die laufenden Verhandlungen zum Infektionsschutzgesetz betreffend zeigte sich Lauterbach jedoch bedeckt. „Ich bin normalerweise niemand, der Sachen ausplaudert.“ Die Ergebnisse stellte er jedoch schon bald in Aussicht. Ob das schon in der kommenden Woche sein wird, „werden wir sehen“, so Lauterbach. Eine Ausnahme machte er trotzdem: „Die Möglichkeiten für Schulschließungen wird es nicht mehr geben“, erklärte der Gesundheitsminister. Für mehr Sicherheit in den Schulen verwies er auf die finanzielle Förderung von Luftfilteranlagen durch den Bund – die letztendlich von den Ländern aber kaum genutzt worden sei.

Doch auch die Gesundheit von Frauen wurde in der Fragerunde angesprochen, insbesondere das Thema Endometriose (extreme Menstruationsbeschwerden) stand im Vordergrund. Wann wird mehr Geld in die Erforschung dieser Krankheit investiert? Diese Frage verwies Lauterbach an das Forschungsministerium. Dennoch betonte er, dass der Leidensdruck im Zusammenhang mit dieser Erkrankung unterschätzt werde und befürwortete deshalb eine intensivere Forschung.