Ärger mit Le Pen Die AfD und die Strategie der Entteufelung

In Deutschland müsste eine solche „Entteufelung“ wohl in Thüringen beginnen. Da sitzt der einflussreiche AfD-Landeschef Björn Höcke. Vor Jahren schon hat er sich in einem Buch für ein „großangelegtes Remigrationsprojekt“ von „nicht integrierbaren Migranten“ ausgesprochen, bei dem man nicht um eine Politik der „wohltemperierten Grausamkeit“ herumkomme. Politikwissenschaftler Hajo Funke schildert in seinem Buch über die „Höcke-AfD“, dass der Kern der AfD-Strategie auf der Annahme fußt, man werde als Volk durch „Kulturfremde“ ausgetauscht. Weidel, die bislang den Spagat zwischen extremistischen und moderateren Positionen in ihrer Partei übt, muss nun eine schriftliche Klarstellung liefern, mit der sie Le Pen zufrieden stellt und Parteifreund Höcke nicht auf die Füße tritt.