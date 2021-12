Omikron-Variante : Lehrer: Homeschooling und Ferienverlängerung denkbar

Ein leeres Klassenzimmer in einer Schule in Thüringen. Foto: Bodo Schackow/zb/dpa

Berlin Stärkere Maßnahmen gegen die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante sind wohl unvermeidbar. Auch Homeschooling und längere Ferien für Schüler sind wieder im Gespräch - allerdings nicht ohne Kritik.

Der Präsident des Deutsche Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sagte: „Wenn die Infektionszahlen aufgrund von Omikron in den Weihnachtsferien massiv nach oben gehen, dürfen Ferienverlängerungen beziehungsweise erneuter Distanzunterricht nicht ausgeschlossen werden.“ Es sei falsch, Schulen bei einem größeren Maßnahmenkatalog komplett auszunehmen, weil dort demnächst eine hochansteckende Virusvariante auf eine Vielzahl von Kontakten treffe.

„Unbedingt vermeiden“

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will dagegen neue flächendeckende Schulschließungen „unbedingt vermeiden“. „Kinder und Jugendliche haben schon bisher eine große Last in der Corona-Pandemie getragen. Sie brauchen beste Bildung. Die Lernrückstände dürfen nicht noch zunehmen“, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Solange wir noch ins Fußballstadion gehen können, darf keine Schule schließen.“