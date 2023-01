Tausende Lehrerstellen sind unbesetzt : Notmaßnahmen im Kampf gegen den Lehrkräftemangel

Berlin Der Lehrkräftemangel ist groß – und wird es voraussichtlich auch erstmal bleiben. Um die Not der Schulen dennoch zu lindern, hat das Beratergremium der Kultusministerkonferenz Empfehlungen für kurzfristige Lösungen erarbeitet.

Tausende Lehrerstellen sind in Deutschland derzeit unbesetzt, Unterricht entfällt, die Leistungen der Schüler sinken. Mit Blick auf den personellen Schwund im Bildungswesen spricht der Deutsche Lehrerverband (DL) sogar vom „größten Lehrkräftemangel seit 50 Jahren“. Doch eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht: Die Kultusministerkonferenz (KMK) prognostiziert, dass 2030 bis zu 40.000 Lehrkräfte fehlen könnten. Deshalb haben Experten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) – ein Beratergremium der KMK – Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel erarbeitet, die sie am Freitag in Berlin vorstellten.

Doch auch der Bedarf an Lehrern müsse an den anhaltenden Fachkräftemangel angepasst werden. Obwohl Lehrer das Unterrichten großer Klassen oftmals als belastend empfinden, empfiehlt die SWK, die definierten Obergrenzen auszuschöpfen. Und auch neue, hybride Unterrichtsformate in der Oberstufe könnten eine vorübergehende Lösung sein. Ein Beispiel: Klasse A wird digital zum Unterricht von Klasse B zugeschaltet. Darüber hinaus würden mehr Selbstlernzeiten für Schüler der oberen Gymnasialklassen weniger Personal erfordern. Olaf Köller, Co-Vorsitzender der SWK, erkennt in diesem umstrittenen Modell auch eine Vorbereitung auf das selbstständige Lernen an Universitäten.