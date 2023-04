Klimaschutz Lemke: Werden nicht so leben können wie die letzten 40 Jahre

Umweltministerin Lemke sieht da schneller Handlungsbedarf. „Wir werden in Zukunft weder so wirtschaften noch genau so leben können, wie meine Generation es in den letzten 40 Jahren getan hat - das wissen wir doch eigentlich alle. Die Frage ist, was wir mit diesem Wissen jetzt anfangen“, sagte die Grünen-Politikerin. „Man kann den Kopf in den Sand stecken, man kann es populistisch ausschlachten oder man kann sagen „Ja, es wird definitiv eine Herausforderung, aber lasst es uns jetzt anpacken und alle mitnehmen“.“