Kampfpanzer für die Ukraine : Leopard-Lieferung: EU-Partner erhöhen Druck auf Deutschland

Annalena Baerbock und ihr finnischer Amtskollege Pekka Haavisto beim Außenministertreffen am Montag in Brüssel. Foto: AP/Virginia Mayo

Brüssel Bereits vor dem EU-Außenministertreffen wollte Polen „nicht tatenlos zuzusehen, wie die Ukraine ausblutet“. Eine russische Großoffensive vor Augen, wird die Unterstützung für die Ukraine zum zentralen Thema in Brüssel.

In den französischen Abendnachrichten hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock noch Druck auf den eigenen Laden ausgeübt und vollmundig verkündet, bei der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern der Entschlossenheit von Partnerstaaten „nicht im Wege stehen“ zu wollen. Als sie am nächsten Morgen zu Beginn des Außenministertreffens danach gefragt wird, ob sie damit für die Bundesregierung gesprochen habe, will sie die Aussage nicht einmal mehr wiederholen. Sie ahnt da schon, dass der Druck an diesem Montag ihr gelten wird. Man müsse „gemeinsam vorangehen“, meint sie nun ausweichend. Zugleich verweist sie darauf, dass Russland auch nach elf Monaten brutalen Angriffskrieges nicht von seinem mörderischen Plan abgewichen sei, die Ukraine vernichten zu wollen.