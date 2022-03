Bildung : Lesekompetenz von Viertklässlern „alarmierend“ gesunken

Kinder lesen in einer Grundschule. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Dortmund Die Corona-Pandemie belastet seit zwei Jahren auch den Schulunterricht. Einer Studie zufolge leidet die Lesefähigkeit darunter - bei Viertklässlern in Deutschland habe sie sich massiv verschlechtert.

Während der Corona-Pandemie haben die Lesefähigkeiten von Viertklässlern in Deutschland nach einer neuen Studie gravierend abgenommen.

Unter insgesamt fast 4300 getesteten Grundschülern wiesen Kinder der vierten Klassen 2021 nach gut einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen eine „substanziell geringere“ Lesekompetenz auf als Viertklässler 2016. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund (IFS) hervor. Im Durchschnitt fehle den Kindern ein halbes Schuljahr.

Besonders kritischer Zeitpunkt

Lesekompetenz - flüssiges und sinnerfassendes Lesen - wird zentral in der Grundschule erworben. Sie gilt als Schlüsselqualifikation für den Bildungsweg. „Die Ergebnisse sind alarmierend“, heißt es in der Untersuchung. Die vierten Klassen sind wegen des bevorstehenden Wechsels an die weiterführenden Schulen ein besonders kritischer Zeitpunkt.