Anhaltende Lieferengpässe für Arzneimittel : Aussetzung der Festbeträge reicht Experten nicht aus

Berlin Die Lieferengpässe für Arzneimittel halten weiter an – zulasten der Patienten, aber auch der Apotheken. Ab Februar sollen die Festbeträge für 180 Medikamente für drei Monate ausgesetzt werden. Wird das zu einer Entspannung führen?

Einer der Gründe für Problem: eine stark globalisierte und spezialisierte Arzneimittelherstellung. Die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt findet aus Kostengründen in wenigen Betrieben zumeist in China und Indien statt. Produktionsausfälle oder Qualitätsprobleme in einer einzelnen Anlage können dann bereits ausreichen, die Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten in Europa zu gefährden.