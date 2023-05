Prozess in Dresden Lina E. kommt vorerst frei - Haftbefehl ausgesetzt

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich am Mittwochabend in Leipzig. Die geplante Demo unter dem Motto „Free Them All - Militanten Antifaschismus verteidigen“ durch den Leipziger Osten konnte nicht loslaufen: Die Polizei sagte per Lautsprecher durch, dass die Versammlungsbehörde aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl eine Standkundgebung verfügt habe. Nach Angriffen auf Polizisten wurde die Versammlung für beendet erklärt.