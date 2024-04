Bundesregierung Lindner: Beteilige mich nicht an Koalitionsspielchen

Lindner ging in dem Interview zudem auf Distanz zur oppositionellen Union, deren früheres Regierungshandeln er kritisierte. Viele der aktuell zu lösenden Probleme hingen mit der CDU-geführten Vorgängerregierung zusammen, sagte Lindner. „Wir mussten das Asylchaos und die Abhängigkeit von russischem Gas beenden. Ich denke an eine CSU, die sich lieber mit einer rechtswidrigen Maut statt mit Digitalisierung beschäftigt hat.“ Und fügte hinzu: „Weil ich ein gutes Gedächtnis habe, beteilige ich mich nicht an Koalitionsspielchen.“