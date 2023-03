Haushalt Lindner lässt Baupläne für Finanzministerium überarbeiten

Die Planungen für eine Erweiterung des Finanzministeriums an der Berliner Wilhelmstraße laufen seit 2019. Der Bau befindet sich aktuell in der Entwurfsphase. Nach Angaben aus dem Finanzministerium fielen bisher Planungskosten von rund 35 Millionen Euro an. „Für die Baumaßnahme selbst würden weitere 600 bis 800 Millionen Euro benötigt werden“, erklärte eine Sprecherin.