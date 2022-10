Neuberechnung : Lindner will Fristverlängerung bei Grundsteuer

Lindner will Fristverlängerung bei Grundsteuer

Berlin Noch haben die Finanzämter wenig Rücklauf bei der neuen Grundsteuererklärung. Der Finanzminister denkt deshalb laut über eine Fristverlängerung nach - und erntet prompt Kritik.

Nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner haben bisher erst ein Viertel bis ein Drittel der Grundeigentümer die neue Grundsteuererklärung abgegeben. Er wolle daher in dieser Woche das Gespräch mit den Ländern suchen, um die Abgabefrist um einige Monate zu verlängern, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der Sendung Frühstart vom RTL/ntv.