Bundesfinanzminister in Washington : Lindner will Inflationsbekämpfung höchste Priorität einräumen

Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FPD, Bundesminister der Finanzen. (Archiv) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Washington In Washington müssen der Bundesfinanzminister und der Bundesbankchef vor allem Fragen zur hohen Inflation beantworten. Die Bundesregierung müsse der Inflationsbekämpfung jetzt kurzfristig höchste Priorität einräumen, sagte Christian Lindner (FDP) bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds. Bundesbankpräsident Joachim Nagel unterstützte den 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm der Bundesregierung zur Entlastung der Bürger bei den Gaspreisen.

Von Birgit Marschall

Der Bekämpfung der enorm hohen Inflation muss nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbankchef Joachim Nagel in der Geld- und Finanzpolitik höchste Priorität eingeräumt werden. Darauf müsse die Bundesregierung jetzt ihre Anstrengungen konzentrieren, sagte Lindner bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. „Eine hohe dauerhafte Inflation ist der größte Wohlstandsvernichter“, sagte Nagel. Um sie zu bekämpfen, sei ein weiterer „robuster“ Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) notwendig.

Im September ist die deutsche Inflationsrate auf 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. So hoch wie jetzt lag die Inflationsrate im wiedervereinigten Deutschland noch nie. Zwar wurden in den alten Bundesländern Anfang der 1950er-Jahre Raten von zehn Prozent und mehr gemessen, allerdings hat sich die Berechnungsmethode im Laufe der Zeit geändert. Einmal mehr war der Preisanstieg bei Energieprodukten im September mit einem Plus von 43,9 Prozent binnen Jahresfrist am höchsten. Dabei haben sich die Preise für leichtes Heizöl binnen Jahresfrist mit plus 108,4 Prozent mehr als verdoppelt, die Teuerung für Erdgas betrug 95,1 Prozent.

Auch global erreichten die Inflationsraten Niveaus wie zuletzt in den 1970-er Jahren, sagte Nagel in Washington. Die Bundesbank erwarte im Jahresdurchschnitt 2022 in Deutschland eine Rate von acht Prozent. Auch im kommenden Jahr könne die Inflationsrate hoch bleiben. Die Bundesbank erwarte jetzt „eine Sieben vor dem Komma“. Bisher seien es sechs Prozent gewesen, so Nagel. Erst 2024 könne sich die Inflationsrate wieder deutlich reduzieren.

Die Notenbank unterstütze den finanzpolitischen Kurs der Bundesregierung, wenn er darauf ausgerichtet sei, vor allem die kleinen und mittleren Einkommen stärker vor den Inflationseffekten zu schützen als höhere. Das Sondervermögen Bundeswehr und auch der 200 Milliarden Euro schwere, kreditfinanzierte Abwehrschirm zur Dämpfung der Gas- und Strompreise seien „aus Notenbanksicht gerechtfertigt“. Der Schirm „trägt sicherlich dazu bei, die Inflation ein Stück weit abzumildern“, sagte Nagel.

Andererseits dürfe eine zu expansive Finanzpolitik mit hohen kreditfinanzierten Ausgaben des Staates den Bemühungen der Notenbanken, die Inflation in den Griff zu bekommen, auch nicht entgegenwirken. Nagel äußerte die Hoffnung, dass der 200-Milliarden-Schirm bis 2024 nicht voll ausgeschöpft wird. Zudem solle er auf „vulnerable Gruppen“, also zielgerichtet auf Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ausgerichtet sein. Dies ist derzeit allerdings noch nicht der Fall.

Der IWF hatte am Mittwoch in seinem Finanzbericht die Staaten aufgefordert, die Inflation nicht durch kreditfinanzierte Hilfsleistungen „mit der Gießkanne“ an alle Bürger und Unternehmen och zu steigern. „Wir fühlen uns nicht angesprochen durch den Hinweis vom IWF“, sagte Lindner. Die geplante Gaspreisbremse der Bundesregierung werde nur Kaufkraftverluste der Bürger und Unternehmen ausgleichen, nicht die Nachfrage zusätzlich stimulieren, erklärte er.

„Deutschland muss sich eingestehen, dass wir in der gegenwärtigen Situation nicht der Wachstumsmotor sind“, sagte Lindner. Die Bundesrepublik stehe wegen ihrer hohen Abhängigkeit von russischer Energie im Vergleich zu anderen Ländern wirtschaftlich schlechter da. Man habe sich in Deutschland zu lange auf vermeintlichen Stärken ausgeruht und gemeint, man könne seine hohe globale Wettbewerbsfähigkeit „nur verwalten“. Er nehme aus Washington „Hausaufgaben“ mit nach Hause. Die Bundesregierung müsse künftig mehr tun, um Deutschland für die Zukunft fitter zu machen, etwa durch die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Es könne künftig nicht mehr darum gehen, nur den Wohlstand weiter zu verteilen. „Wir können uns nur selbst im Wege stehen“, mahnte Lindner mit Blick auf die Koalitionspartner von SPD und Grünen.