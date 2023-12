Finanzen Lindner will kleine Reform der Schuldenbremse

Generelle Änderungen an dem Mechanismus zur Begrenzung der Staatsverschuldung wollen aber auch einige Unionsministerpräsidenten. Sie wollen so mehr Investitionen ermöglichen, die sich erst später auszahlen. Andere in der Union sind dagegen - ihnen schloss sich jetzt auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther an.