Die Linke ringt um ihre politische Zukunft : Im Abstiegskampf

Meinung Beim Bundesparteitag in Erfurt sollte der Linken eigentlich eine Klärung in der Außenpolitik und ihrer Haltung zur Rolle Russlands gelingen. Doch das Binnenklima ist toxisch und Sahra Wagenknecht hat den Streit erneut befeuert. Vielleicht ist schon ein Erfolg, wenn sich die Linke nicht vollends zerlegt.

Welche Linke gibt es noch nach diesem Wochenende? Denn: Die Linke existiert, aber sie ist mittendrin in einem Kampf um ihr politisches Überleben. Seit Jahren kommt die Partei nicht zur Ruhe, quält sich mit Grabenkämpfen und ist vor allem in einem gut: in der Beschäftigung mit sich selbst. Doch Parteien sind kein Selbstzweck, sondern Basis und Instrument für eine Politik zum Wohle des Landes. Dabei gäbe es gerade in Zeiten, in denen SPD und Grüne regieren, Armut zunimmt, Energie- und Lebensmittelpreise drastisch steigen, ausreichend Platz für eine linke Opposition. Doch die Linke füllt diesen Platz nicht aus. Sie hat mit sich selbst zu tun.