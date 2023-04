Linke-Co-Vorsitzender Martin Schirdewan “Sahra Wagenknecht muss sich entscheiden“

Schirdewan Wir sind nach einer Reihe von Wahlniederlagen im Bund und in den Ländern in einer sehr schwierigen Phase. Wir haben zu oft politische Unterschiede öffentlich diskutiert statt intern. Das will ich ändern. Wir schaffen in nächster Zeit Raum für Debatten in der Linken – durch Regionalkonferenzen, durch eine Friedenskonferenz. Wir brauchen eine neue Kultur des Miteinanders in der Linken. Mehr gemeinsam und nicht gegeneinander.