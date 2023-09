Die Linke und ihr Programm für die Europawahl Grüße von Robin Hood

Dann eben wieder Robin Hood. Janine Wissler und Martin Schirdewan sind an diesem Montag im Karl-Liebknecht-Haus angetreten, das Programm für die Europa-Wahl im kommenden Jahr vorzustellen. Die beiden Linke-Vorsitzenden machen gleich deutlich, was sie vor allem wollen: eine neue Umverteilung von oben nach unten. „Wer Europa will, muss es den Reichen nehmen“, sagt etwa Wissler. Die Linke will hohe Profite von Konzernen und Millionären „rechtmäßig besteuern“, ebenso sollen hohe Vermögen und Erbschaften in der gesamten EU besteuert werden, um soziale Ungleichheit zu verringern. Auch sollen Unternehmen in Europa mit einer Mindeststeuer von 25 Prozent belegt werden, um Steuerflucht zu verhindern und Steueroasen trocken zu legen. Wissler macht sich weiter dafür stark, Super-Reichen das Privileg von steuerfreiem Flug-Kerosin zu nehmen. Wenn die Linke es den Reichen nimmt, sollen kleine und mittlere Einkommen davon profitieren, etwa durch einen europäischen Mindestlohn, der dann in Deutschland auf gut 14 Euro steigen würde. Auch tritt die Linke für ein europäisches Mindesteinkommen und eine europäische Kindergrundsicherung ein. Wissler will zudem die Bahn zum wichtigsten Verkehrsmittel in Europa machen – mit mehr Investitionen in Schienennetze und Waggons, bequemen Nachtzügen, einem europaweiten Fahrplan und sozial gedeckelten Ticketpreisen.