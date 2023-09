Bildung Linke-Papier: Schulnoten und Hausaufgaben abschaffen

Das gegliederte Schulsystem - also die Einteilung in verschiedene Schultypen wie etwa Gymnasium, Realschule oder Hauptschule - sei ein „Brandbeschleuniger für soziale Ungleichheit“, heißt es in dem Papier. Die Linke plädiert deshalb für „eine Schule für alle“ und gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse. Das war zum Beispiel in der DDR so üblich. Noten und Hausaufgaben sollen wegfallen, um ein „Lernen ohne Druck und Angst“ möglich zu machen.