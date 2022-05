Der Absturz der Linken, Rückschlag für die AfD : Nahe an der Todeszone

Wer kann da noch helfen? Linke-Vorsitzende Janine Wissler beim Versuch in der Bundespressekonferenz, die Krise ihrer Partrei zu erklären Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Die Linke ist nach vier heftigen Wahlniederlagen in Folge massiv in ihrer Existenz bedroht. Nun soll beim Bundesparteitag Ende Juni eine Neuaufstellung gelingen. Auch die AfD muss heftig einstecken und zerlegt sich am Tag nach der Wahl in Teilen selbst.