Bundestagswahl : Linke zieht mit Wissler und Bartsch in Bundestagswahl

Linke zieht mit Wissler und Bartsch in Bundestagswahl

Berlin Das Spitzenduo der Linken für die Bundestagswahl im September steht fest. Bartsch und Wissler sollen auch die Gesellschaft mit unterschiedlichen Bedürfnissen repräsentieren.

Janine Wissler und Dietmar Bartsch führen die Linke als Spitzenkandidaten in den anstehenden Bundestagswahlkampf.

Der Parteivorstand bestimmte die Co-Parteichefin und den Co-Fraktionschef der Bundestagsfraktion am Montag zum Spitzenduo, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Am Mittag wollen sich beide in Berlin zu ihren Zielen äußern.