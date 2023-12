Erbschaft Linken-Chef fordert 50.000 Euro Grunderbe für junge Menschen

Der Linken-Bundesvorsitzende Martin Schirdewan will jungen Menschen zum 18. Geburtstag ein Grunderbe in Höhe von 50.000 Euro auszahlen. „Es sind vor allem Erbschaften, die in Deutschland über Reichtum und Armut entscheiden“, sagte er dem „Stern“. Das Grunderbe wäre ein „kleiner Ausgleich für die Ungerechtigkeit der Verteilung“.