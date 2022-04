Parteien : Linken-Politiker Gysi: „Es geht für uns um alles“

Berlin Die Vorwürfe sexueller Übergriffe im Landesverband Hessen haben die Linke nicht nur in eine Krise gestürzt. Der frühere Fraktionschef Gregor Gysi sieht gar die Zukunft der Partei in Gefahr.

Pellmann erwägt Kandidatur für den Bundesvorsitz

Der Leipziger Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann erwägt eine Kandidatur für den Bundesvorsitz seiner Partei. „Ich will nichts ausschließen“, sagte Pellmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er werde in den nächsten Wochen Gespräche mit Landesvorsitzenden führen. Eine Kandidatur hänge davon ab, ob es breiten Rückhalt und ein entsprechendes Team von fünf bis sechs Personen gebe.